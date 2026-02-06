Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Sa Majesté Hamad ben Issa al-Khalifa, roi de Bahreïn, pour la signature d'un accord de coopération en matière de défense entre les deux pays.
Macron reçoit le roi de Bahreïn
