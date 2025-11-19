Le président Emmanuel Macron a estimé lors du Conseil des ministres que ce sont "parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants", selon des propos rapportés par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon lors de son compte-rendu. SONORE
Macron fustige les "bourgeois" qui financent "parfois" le narcotrafic (porte-parole)
