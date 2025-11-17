Le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky visitent les bureaux de la future force internationale, connue sous le nom de "coalition des volontaires", au Mont Valérien. IMAGES
Macron et Zelensky visitent les bureaux de la "coalition des volontaires"
