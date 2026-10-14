Emmanuel Macron déplore que les "angoisses légitimes" des jeunes soient "exploitées politiquement et transformées en violences urbaines", déclare Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, à l'occasion du compte rendu du conseil des ministres. SONORE
Macron déplore que les "angoisses" des jeunes soient "transformées en violences urbaines"
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