Le président français Emmanuel Macron est accueilli par le Premier ministre mauricien Navinchandra Ramgoolam à son arrivée à l'île Maurice, première étape d'une tournée de cinq jours en Afrique avec l'ambition sans cesse réaffirmée de construire de nouveaux liens, sur fond de recul de l'influence française dans son ancien pré carré africain.
Macron atterrit à l'île Maurice, première étape d'une tournée africaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro