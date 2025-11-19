Les autorités indonésiennes ont élevé mercredi au maximum le niveau d'alerte du volcan Semeru, situé dans l'est de l'île de Java, après son éruption qui a projeté des nuages de matière à plusieurs kilomètres dans le ciel.
Indonésie : niveau d'alerte maximal après l'éruption d'un volcan à Java
