Le président français, Emmanuel Macron, st accueilli par son homologue arménien Vahagn Khatchatourian à Erevan. Le président français est en visite officielle avant de prendre part à la 8e réunion de la Communauté politique européenne. Cette réunion réunira la plupart des chefs d'Etat et de gouvernement du continent, outre ceux de l'UE. IMAGES
Macron arrive à Erevan en visite officielle avant le sommet de la CPE
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