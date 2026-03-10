En ouverture du deuxième sommet international sur le nucléaire, à Paris, le président français Emmanuel Macron appelle "chaque acteur public et privé à prendre sa part pour continuer de mobiliser les investissements" en faveur du développement du nucléaire civil. SONORE
Macron appelle les secteurs "public et privé" à investir dans le nucléaire civil
