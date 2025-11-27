"Un nouveau service national va être institué, progressivement dès l’été prochain", affirme le chef de l'Etat lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère.
Macron annonce un "nouveau service national"
