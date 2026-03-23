Un hommage national sera rendu à l'ex-Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé hier, annonce le président français Emmanuel Macron lors d'un déplacement à l'Institut du monde arabe à Paris. "Je veux avant toute chose dire ici l'émotion, le respect de la Nation tout entière et dire qu'un hommage national lui sera rendu jeudi", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un déplacement à l'Institut du monde arabe à Paris. SONORE
Macron annonce qu'un hommage national sera rendu à Jospin
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