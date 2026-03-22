"Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment que le changement était non seulement possible, mais surtout qu'il était nécessaire", reconnaît Rachida Dati, qui a échoué à conquérir l'Hôtel de ville de Paris, remporté par son adversaire PS Emmanuel Grégoire. SONORE
"Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment", reconnaît Rachida Dati
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