Des chauffeurs routiers ont manifesté samedi sur l'autoroute A7 au sud de Lyon pour dénoncer la hausse des prix des carburants et demander à l'Etat une aide plus significative que celle annoncée la veille.
Lyon : une vingtaine de routiers mobilisés contre la hausse des carburants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro