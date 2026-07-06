Images de gendarmes à pied et dans des fourgons bloquant les rues qui accèdent au domicile gersois de Jérôme Barella, mis en cause dans le meurtre de Lyhanna, où une centaine de gendarmes participent à une perquisition. La mort et le viol de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue fin mai avant d'être retrouvée décédée le 4 juin dans le Gers, soulève une vague de colère et d'émotion dans le pays, une mission d'inspection concluant à des dysfonctionnements de la justice. IMAGES
Lyhanna: perquisition en cours au domicile de Jérôme Barella dans le Gers
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