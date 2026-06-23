Des magistrats se réunissent devant le tribunal de Paris au lendemain de la publication du pré-rapport de la mission d'inspection lancée après la mort de Lyhanna. Les syndicats regrettent la décision de désigner des coupables plutôt que de s'en prendre aux difficultés structurelles auxquelles sont confrontés les magistrats. IMAGES
Lyhanna: des magistrats se rassemblent devant le tribunal de Paris
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