"Il y a une enquête maintenant qui est lancée, une enquête de l'IGPN. Ça a été fait sans délai", déclare le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, après qu'un lycéen a eu la main arrachée par une grenade de désencerclement à Lens.
Lycéen à la main arrachée : une enquête de l'IGPN lancée "sans délai" (Xavier Bertrand)
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