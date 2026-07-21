La loi d'urgence agricole a été adoptée à l'Assemblée Nationale et doit être définitivement adoptée par le Sénat ce mardi soir. Une disposition fait particulièrement débat: la réautorisation par dérogation de 2 pesticides néonicotinoïdes, l'acétamipride et le flupyradifurone. Que sait-on de leur toxicité? L'éclairage de la toxicologue Laurence Huc, directrice de recherche à l'INRAE et à l'INSERM.
Loi d'urgence agricole: vers la réintroduction de 2 pesticides?
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