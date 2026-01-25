Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la Première dame Olena Zelenska arrivent à Vilnius pour les commémorations de l’insurrection de Janvier qui a eu lieu en 1863.
Lituanie: Zelensky arrive à Vilnius pour les commémorations de l’insurrection de 1863 en Lituanie
