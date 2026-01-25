Le président lituanien Gitanas Nauseda accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Vilnius, la capitale, avant les commémorations du soulèvement de 1863 en Lituanie contre l’Empire russe.
Lituanie: le président Nauseda accueille son homologue ukrainien Zelensky
