A la Une de la presse, ce mardi 23 juin, l’alerte de l'ONU sur le risque «imminent d'atrocités en masse» à El-Obeid, au sud du Soudan. La presse internationale, qui revient également sur l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran concernant la mise en place d’une «commission technique» pour gérer les conflits au Liban. Deux polémiques en France, sur la canicule et le rapport sur l’affaire Lyhanna. Et Lionel Messsi «maître du monde».
Lionel Messi, "maître du monde"
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