Lionel Messi a joué son dernier match avec l’Argentine, une victoire 3-0 face au Bénin. Un hommage complet lui a été rendu avant et après le match.
Lionel Messi buteur et passeur pour son dernier match avec l'Argentine
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