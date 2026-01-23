Vainqueurs pour la 6e fois en 7 journées d'Europa League, les Lyonnais restent en tête du classement et sont assurés de disputer les 8èmes de finale. De leur côté, les Lillois encaissent une 4e défaite consécutive toutes compétitions confondues, et joueront leur avenir en compétition européenne la semaine prochaine. Enfin, Nice sauve son honneur et met fin à une terrible série en Coupe d'Europe.
Ligue Europa : Lyon passe, Lille galère, Nice sauve son honneur...
