Au terme d'un match fermé et moins emballant que celui de la veille, Gunners et Colchoneros se quittent bons amis (1-1) et joueront leur place en finale à Londres mardi prochain. Les deux seuls buts de la rencontre ont été inscrits sur penalty.
Ligue des champions : pas de vainqueur entre l'Atlético Madrid et Arsenal en demi-finales aller
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