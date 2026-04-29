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Ligue des champions : le PSG remporte un match de légende face au Bayern

information fournie par France 24 29/04/2026 à 07:52

Le Paris Saint-Germain a battu le Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des champions. Avec neuf buts, c’est la demi-finale de C1 la plus prolifique de l’histoire du football.

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