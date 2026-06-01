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Ligue des champions : le PSG de retour à Paris avec le trophée

information fournie par France 24 01/06/2026 à 07:22

Le PSG a célébré dimanche à Paris sa victoire en Ligue des champions, du Champ-de-Mars au Parc des Princes en passant par le palais de l'Élysée.

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