Le Paris Saint-Germain se déplace à Villarreal pour la 4e journée de Ligue des champions. Avec trois victoires en trois matches, le Paris-SG occupe la tête du classement, alors que Villarreal est 19e.
Ligue des champions : le PSG affronte Villarreal pour rester en tête
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