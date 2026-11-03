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Ligue des champions : le PSG affronte Villarreal pour rester en tête

information fournie par France 24 03/11/2026 à 08:33

Le Paris Saint-Germain se déplace à Villarreal pour la 4e journée de Ligue des champions. Avec trois victoires en trois matches, le Paris-SG occupe la tête du classement, alors que Villarreal est 19e.

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