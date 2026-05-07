"C'est incroyable" : fans du Paris Saint-Germain tout comme Luis Enrique, entraîneur du club parisien, se réjouissaient mercredi après la qualification des Parisiens pour une seconde finale consécutive de Ligue des champions. Quelques heurts ont cependant émaillé la fête dans Paris.
Ligue des champions: de la joie et quelques débordements à Paris après la victoire du PSG
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