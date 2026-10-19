L’Olympique Lyonnais a battu Nice (2-1) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon prend la tête d'un classement ultra serré.
Ligue 1 : Lyon nouveau leader après sa difficile victoire face à Nice
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