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Ligue 1 : Lyon nouveau leader après sa difficile victoire face à Nice

information fournie par France 24 19/10/2026 à 08:05

L’Olympique Lyonnais a battu Nice (2-1) en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Avec cette victoire, Lyon prend la tête d'un classement ultra serré.

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