"Notre priorité hier a été de protéger les vies", martèle face à la presse le préfet du Rhône, Étienne Guyot, depuis la place Bellecour de Lyon, où la manifestation "contre la vie chère" a débordé samedi, avec des incendies et des pillages. A ses côtés, le maire de la ville, Grégory Doucet, est hué et pris à partie par certaines personnes présentes.
A Lyon, face aux émeutes, la "priorité a été de protéger les vies" (préfet)
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