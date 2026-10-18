Des agents de la métropole s'affairaient dimanche à Marseille pour redonner au centre-ville un semblant de normalité au lendemain de pillages qui ont touché de nombreux commerces et d'affrontements avec les force de l'ordre lors de débordements de la manifestation "contre la vie chère".
A Marseille, nettoyage des dégâts au lendemain des pillages et affrontements
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