Pillages, incendies : des centaines d'institutions et de commerces ont été pris pour cible samedi dans les grandes villes de France, éclipsant la mobilisation contre la vie chère. Quelque 1.800 personnes ont été interpellées, a indiqué dimanche Laurent Nuñez.
17-octobre : incendies et pillages en marge des manifestations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro