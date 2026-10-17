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Une journée de manifestation en France émaillée de scènes de chaos

information fournie par AFP Video 17/10/2026 à 18:17

De Marseille à Paris, en passant par Lyon, de vives tensions et des affrontements nourris ont émaillé samedi les manifestations de "colère" contre la "vie chère", qui ont réuni des dizaines de milliers de personnes dans toute la France, à six mois de l'élection présidentielle.

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