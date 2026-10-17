De Marseille à Paris, en passant par Lyon, de vives tensions et des affrontements nourris ont émaillé samedi les manifestations de "colère" contre la "vie chère", qui ont réuni des dizaines de milliers de personnes dans toute la France, à six mois de l'élection présidentielle.
Une journée de manifestation en France émaillée de scènes de chaos
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro