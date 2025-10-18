Mené 3-1 en début de deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a fini par arracher un match nul contre Strasbourg (3-3) en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 grâce à un but de Senny Mayulu. Marseille peut prendre la tête du classement en s'imposant contre Le Havre samedi soir.
Ligue 1 : le PSG toujours leader après un match nul spectaculaire contre Strasbourg
