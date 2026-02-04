Le controversé fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, est décédé. La mort de Saïf al-Islam Kadhafi a été confirmée par des proches et par son avocat sur notre antenne arabophone.
Libye : Saïf al-Islam Kadhafi tué chez lui par un "commando de personnes"
