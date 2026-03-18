Guerre en Iran : comment les banques centrales pourraient-elles réagir ?

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La montée des tensions au Moyen‑Orient et la flambée des prix de l'énergie ravivent les interrogations sur la capacité des banques centrales à maintenir leur stratégie monétaire. Entre risques sur l'approvisionnement, pressions inflationnistes potentielles en Europe et aux États‑Unis, et incertitudes autour des trajectoires de taux : décryptage des scénarios possibles et la marge de manœuvre des autorités monétaires face à un choc géopolitique majeur avec Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.