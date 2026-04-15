Cela fait trois ans jour pour jour que le Soudan est plongé dans une guerre civile qui oppose l’armée régulière aux forces paramilitaires. Trois ans de combats, de tueries et d'exil pour près de 13 millions de soudanais. Ce qui en fait la pire crise humanitaire du monde selon les nations unies. Et malgré la multiplication d'initiatives régionales, la communauté internationale peine a se mobiliser pour cette guerre oubliée. Édition spéciale du journal de l'Afrique.
Trois ans de guerre au Soudan, édition spéciale du journal de l'Afrique
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