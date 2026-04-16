L'Europe va-t-elle se coordonner pour interdire l'usage des réseaux sociaux aux plus jeunes? Emmanuel macron réunit ce jeudi par visioconférence plusieurs chefs d'Etats européens et la présidente de la commission. Une réunion en marge de la "journée hors ligne" qu'il lance lors d'un déplacement à Villers-Cotterêts. Pour Sandrine Richard, membre du bureau de l'ONG Respect Zone, l'accent doit être mis sur la prévention et l'éducation.
Interdiction des Réseaux sociaux aux plus jeunes. Vers une coordination européenne ?
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