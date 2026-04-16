Réunis à Washington pour leurs réunions de printemps, le FMI et la Banque mondiale tirent la sonnette d'alarme : la dette publique mondiale approche des 100 % du PIB et pourrait continuer de grimper dans un contexte de tensions géopolitiques et de dépenses croissantes.
Dette mondiale : le FMI alerte sur un risque de dérapage incontrôlé
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