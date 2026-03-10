Le président français Emmanuel Macron accueille une quarantaine de représentants d'Etats à Paris pour le 2e sommet consacré à la relance du nucléaire civil, présenté comme un levier de souveraineté énergétique, dans un contexte marqué par la guerre au Moyen-Orient qui rappelle la fragilité des économies dépendantes des énergies fossiles. IMAGES
La France accueille un sommet à Paris pour accélérer la relance du nucléaire
