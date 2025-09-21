Des intervenants de première ligne et les forces de sécurité libanaises se déploient sur les lieux d'une frappe israélienne mortelle sur un véhicule dans la région de Khardali, située dans le district de Marjayoun au sud du Liban. Une personne a été tuée dans cette frappe, selon le ministère de la Santé du Liban, lors de la dernière attaque mortelle malgré un cessez-le-feu vieux de plusieurs mois entre Israël et le groupe militant Hezbollah. IMAGES
Liban: les secouristes sur le site d'une frappe israélienne mortelle sur un véhicule
