Inauguration de la plaque "Boulevard du Sport" à Paris, à l'occasion de la première édition de la Fête nationale du sport, notamment en présence de Marie Barsacq, ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique.
Inauguration de la première édition de la Fête nationale du sport
