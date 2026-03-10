Des panaches de fumée s'élèvent après une frappe israélienne sur un bâtiment à Abbassiyé, près de la ville de Tyr, dans le sud du Liban. L'armée israélienne a averti qu'elle allait y viser des infrastructures du Hezbollah et exhorté la population à évacuer. IMAGES
Liban: de la fumée s'élève après une frappe sur un bâtiment près de Tyr
