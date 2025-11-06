“On a le droit de dire d'un parti spectaculairement antisémite, qu'il est antisémite”, réagit Raphaël Enthoven après que le tribunal correctionnel de Paris a prononcé sa relaxe dans son procès pour injure publique contre La France insoumise (LFI). “C'est une opinion, ce n'est pas un délit”, se félicite le philosophe.
LFI "passionnément antisémite": Raphaël Enthoven relaxé du délit d'injure
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro