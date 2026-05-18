Les tensions obligataires vont-elles faire craquer les Bourses mondiales ?

Hausse des taux américains, tension inédite sur les obligations japonaises, inflation persistante : les marchés obligataires mondiaux traversent une nouvelle phase de stress qui commence à inquiéter les investisseurs. Alors que les banques centrales restent prudentes sur la baisse des taux, la remontée des rendements pourrait fragiliser les marchés actions et raviver les craintes d’un durcissement monétaire plus long que prévu. L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Ecorama du 18 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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