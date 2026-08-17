Sur le haut d'une colline de Nusa Tenggara, des tentes abritent des personnes déplacées à la suite du puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé l'île de Flores, en Indonésie, le 15 août au matin. Des milliers de personnes évacuées attendent de l'aide après le tremblement de terre qui a fait 53 morts, des dizaines de blessés et endommagé des centaines de bâtiments.
Des Indonésiens évacués par le puissant séisme attendent de l'aide
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