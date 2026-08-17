Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama • 17/08/2026 à 13:46

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Faut-il acheter ses cryptos en direct ou passer par un ETN ? Si la détention directe séduit par l'autonomie qu'elle procure, elle implique aussi d'assurer soi-même la conservation et la sécurité de ses actifs, avec tous les risques que cela comporte. À l'inverse, les ETN permettent de s'exposer aux cryptomonnaies depuis un simple compte-titres, sans avoir à gérer les clés privées ni le stockage des actifs.

Jérémy Le Bescont, Editorial Manager chez CoinShares, décrypte les avantages et les limites de chaque solution et ce que chaque option implique vraiment.

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