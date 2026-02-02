Une étude a été menée pour vérifier l'impact du réchauffement climatique sur les tempêtes de neige qui touchent les États-Unis. Les scientifiques du ClimaMeter en ont conclu que l'impact avait été "très important" sur 2 aspects: la température et le volume de neige tombée. La tempête initiale du 24 janvier présentait une moyenne de températures de 5 degrés plus chaude que si elle s'était produite dans la période 1950-1987 et il est tombé 20% de neige en plus.
Les tempêtes de neige aux États-Unis: le rôle du réchauffement climatique démontré
