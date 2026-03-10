Un homme court à travers un nuage de fumée tandis qu'une ambulance se dirige vers les lieux après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. L'aviation israélienne mène de nouvelles frappes lundi matin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après avoir averti qu'elle allait frapper une société financière qui lui est liée. IMAGES
Les suites d'un bombardement israélien sur le sud de Beyrouth
