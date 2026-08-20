Deux jours après l’effondrement meurtrier de cette mine d’or, les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes. Selon le gouvernement centrafricain, au moins 49 personnes ont perdu la vie.
Les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes de l'éboulement en Centrafrique
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