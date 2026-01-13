Dans une déclaration lue à la télévision d'État, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a qualifié lundi d'"avertissement" aux États-Unis la forte mobilisation des soutiens au pouvoir, massivement descendus dans la rue en réponse à la vague de contestation qui secoue le pays depuis plus de deux semaines.
Les rassemblements pro-gouvernementaux sont un "avertissement" aux États-Unis, dit Khamenei
