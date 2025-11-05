Broyer les poussins est encore pratiqué par certains couvoirs français, révèle l’association L214, malgré l’interdiction pour une partie de la filière. Plusieurs dérogations ont en effet été accordées.
Les poussins toujours broyés en France
